Ruszył nabór do „terytorialsów” w powiecie lubaczowskim

Od środy, 27 września, w powiecie lubaczowskim trwa nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Chętni mogą się zgłaszać do punktów informacyjnych w urzędach poszczególnych gmin.

Rejestracja ochotników do terytorialnej służby wojskowej odbyła się już w Cieszanowie (27 bm.) i Horyńcu-Zdroju (28 bm.). Dziś (29 bm.) od g. 10 wnioski od kandydatów przyjmowane są w lubaczowskim urzędzie miasta. Działający tam punkt promocyjno- informacyjny będzie czynny do g. 17. W poniedziałek, 2 października, wniosek o przyjęcie do wojsk obrony terytorialnej można będzie złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, a we wtorek, (3 października) w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce. W środę, 4 października, osoby zainteresowane terytorialną służbą wojskową mogą zgłaszać swój akces w Urzędzie Gminy Stary Dzików, a w czwartek, 5 października, w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy. Rejestracja ochotników do terytorialnej służby wojskowej w Urzędzie Gminy Lubaczów zaplanowana jest na piątek, 6 października. We wszystkich wymienionych jednostkach samorządu w godzinach od 10 do 17 czynne będą punkty informacyjne dla kandydatów.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Do wniosku do WOT należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły, dowód osobisty, prawo jazdy oraz inncy potwierdzającch posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu).