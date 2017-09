Pokaz mody ekologicznej i akcja sprzątania świata w Krasiczynie

– To już XXIV edycja o zasięgu wojewódzkim. Dzieci brały udział w konkurach polegających na przygotowaniu pracy. Były dwie grupy wiekowe. Klasy od jeden do trzy miały przygotować zwierzęta leśne, natomiast kasy od cztery do siedem biżuterię, oczywiście wszystko z odpadów. Po wnikliwym (...)