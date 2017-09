Szkoła Żak łamie stereotypy

Jakie jest Wasze pierwsze skojarzenie ze słowem „szkoła”? Z ciekawości zapytaliśmy o to przypadkowych przechodniów w centrum Rzeszowa. Padały różne hasła: „nauka”, „młodość”, „radość”, „klasówki”, „nauczyciel”, „matura”… Usłyszeliśmy też: „dawne czasy…”, a ktoś inny machnął ręką z roztargnieniem.

Wyniki naszej spontanicznej sondy ulicznej dały nam do myślenia. Jako byli uczniowie różnych placówek edukacyjnych, rozumiemy to stereotypowe myślenie, ale jako pracownicy Szkoły Żak inaczej podchodzimy do tematu edukacji. Wiemy o tym, że szkoła nie musi być, dla niektórych przykrym, obowiązkiem. Może być świadomą decyzją dorosłego, dojrzałego człowieka, który sam kształtuje swoje życie i swoją przyszłość. Tacy są nasi słuchacze – pewni siebie, zdecydowani, czasem wręcz zdeterminowani.

Szkoła zaoczna jest płatna i na pewno bardzo droga?

Ten stereotyp w ogóle nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości. W szkole Żak jest do wyboru zarówno wiele kierunków bezpłatnych, jak i szeroka gama kierunków płatnych w bardzo atrakcyjnych cenach. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, który jest najbardziej korzystny dla osób pracujących. Zajęcia nie kolidują z pracą, nie trzeba biec na ćwiczenia, gdy głowa jeszcze w pracy albo gdy burczy w żołądku, bo nie było czasu, by zjeść choćby szybki obiad. W weekend głowa jest świeża, łatwiej jest przestawić się na inny tryb myślenia.

Szkoła to tylko teoria, gadanie, które nic nie daje…

Nie, Kochani, nie generalizujmy. Wszystko zależy od tego, co się wybiera. Świadomy człowiek uważnie wybiera szkołę, w której przyjdzie mu się uczyć przez następnych kilka, kilkanaście miesięcy. Ma czas, by porównać ze sobą poszczególne placówki w swoim mieście. Wybrać konkretny kierunek, na którym nauczy się nowych umiejętności, kompetencji czy zawodu. Teoria jest potrzebna, to podstawa wszelkich działań w życiu, ale najważniejsze jest doświadczenie, umiejętność wprowadzenia tej wiedzy w czyn, wykorzystania jej w konkretnym działaniu. Żacy, jak nazywamy naszych słuchaczy, chwalą nasze pracownie, kadrę dydaktyczną i formę zajęć. Nasi nauczyciele chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, wychodząc ze standardowej roli pedagoga.