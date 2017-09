– Albo kupujecie cały bilet, albo wysiadacie – miał powiedzieć kierowca autobusu na regularnej linii Przemyśl – Lublin osobie słabowidzącej, gdy poprosiła o ulgowy bilet dla siebie i opiekuna. Na dodatek zachowywał się arogancko. Potraktowana bardzo obcesowo kobieta odebrała postępowanie kierowcy jako dyskryminację z powodu jej niepełnosprawności. Postanowiła, że nie odpuści i z ulgi zagwarantowanej przez polskie prawo nie zrezygnuje.

– Dziś trafiło na mnie. Jutro z podobnym zachowaniem spotka się ktoś inny, komu ulga zgodnie z prawem się należy, a kierowca za nic ma przepisy. Takich sytuacji jest wiele. Dotyczą nie tylko niewidomych, ale wszystkich uprawnionych do ulgowych przejazdów. W wielu przypadkach zastraszony pasażer płaci całość, a tak nie powinno być. Nieuczciwych przewoźników trzeba zmusić do przestrzegania prawa – mówi Ewa Bednarczyk, prezes jarosławskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. To ona musiała zmagać się z arogancją kierowcy, a potem właściciela firmy przewozowej. Swoje wywalczyła, ale uważa, że została potraktowana grubiańsko i musiała się zmierzyć z dyskryminacją wynikającą z jej niepełnosprawności.

Do Lublina ulgowy. Z powrotem nie

W poniedziałek, 18 września, pani Ewa pojechała razem z opiekunem do Lublina. Jechali w sprawach związkowych. W Jarosławiu kupili bilety ulgowe bez żadnego problemu. Zamiast zapłacić po 30 zł, zapłacili w sumie 3,60 zł. Podróżowali busem firmy przewozowej zarejestrowanej w Przemyślu, wykonującej regularne przewozy na trasie do Lublina. Wracając, wsiedli do busa tej samej firmy i wtedy usłyszeli – płacić całość albo wysiadać. Gdy zaczęli się upominać, kierowca zadzwonił do właściciela. – Rozmawiali przy ustawieniu telefonu na tryb głośnomówiący. Usłyszałam, jak szef mówi, że nie ma mowy o uldze. „Najwyżej ich wysadź” – stwierdził. Zdenerwowałam się (...)