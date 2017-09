Podrabiane zegarki zatrzymano na granicy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Medyce udaremnili przemyt 20 zegarków oznaczonych logo znanych marek.

fot. serwis KAS Zegarki trafiły do depozytu KAS.

Niezgłoszony do kontroli celnej towar próbowała przemycić do Polski 55-letnia Ukrainka, która przekraczała granicę w Medyce. Kobieta wyjaśniła, że zegarki kupiła za kwotę 400 zł na prezenty dla znajomych w Polsce, a granicę przekroczyła samochodem z przypadkowym kierowcą, który zaoferował jej transport. W związku z podejrzeniem, że towar narusza prawa własności przemysłowej, zegarki zatrzymane zostały do sprawy karnej skarbowej. O ich autentyczności wypowiedzą się przedstawiciele znaków towarowych, którymi były oznaczone.