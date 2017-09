Lucyna Podhalicz rzuci wyzwanie Robertowi Chomie!?

Na pytanie, czy nie żałuje, że zgodziła się na zostanie przewodniczącą rady miejskiej, odpowiada: – Jasne, że nie. Gdyby tak było, to w ogóle moje kandydowanie do rady miasta nie miałoby sensu. Rozmowa z przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyną Podhalicz (Prawo i Sprawiedliwość).

Podobają się pani sesje przemyskiej rady?

– Czy to nasza, czy inna rada, to miejsce ścierania się różnych poglądów. Tak w demokracji było i będzie. Jest jednak pewna granica, której zarówno radni, jak i każdy, kto pełni mandat z woli wyborców, nie powinien przekraczać, a u nas to się zdarza. Ale nie jesteśmy bezbronni, bo jeśli uruchomimy dobre intencje, dobre wychowanie, osobistą kulturę i argumenty merytoryczne, to wówczas dyskusja w radzie jest bardzo pożyteczna. Gdy tych podstaw brak, zaczynają decydować emocje i nerwy, a w takim sosie dobro wspólne czmycha w kąt. Mimo wszystko znacznie więcej jest przykładów pozytywnych postaw radnych niż negatywnych. Tylko że trudno to znaleźć w naszych lokalnych mediach! (...)