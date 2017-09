Dachował, bo chciał uniknąć zderzenia ze zwierzęciem

Kierujący alfa romeo został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 24 bm., przed godz 6, w Bystrzycy.



Policjanci ustalili wstępnie, że 24-letni kierujący chciał uniknąć zderzenia ze zwierzęciem, które wbiegło na jezdnię, dlatego wykonał gwałtowny manewr kierownicą, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Alfa romeo uderzyło w betonowy przepust i dachowało.



Kierujący trafił do szpitala, był trzeźwy.