Jesteś ofiarą przestępstwa? Ten ośrodek może ci pomóc

Bezpłatne porady psychologa i prawnika, pomoc w znalezieniu noclegu, a nawet wsparcie finansowe oferuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od lutego działa on również w Przemyślu.

Podobne ośrodki w naszym województwie funkcjonują w ramach stowarzyszenia Nowy Horyzont również w Krośnie i Rzeszowie. Ten w Rzeszowie ma już 5 lat i widać, że jego istnienie ma sens.

W ośrodku darmową pomoc może uzyskać każda osoba pokrzywdzona przestępstwem. Ogromna większość zgłaszających się to ofiary przemocy domowej, ale pomoc może uzyskać każda osoba, która została dotknięta jakimkolwiek przestępstwem, np. pobiciem, kradzieżą czy pomówieniem.

W ośrodku można uzyskać pomoc prawnika oraz psychologa. – Niektórzy hamują się przed podjęciem kroków prawnych, bo boją się, jak się z tym uporać. Nasz prawnik w tym pomaga, wyjaśnia, jak się zachować na sali rozpraw. Ważna jest też pomoc psychologiczna. Pani psycholog podpowiada, jak wpływają na nas niektóre działania. To ich wzmacnia i pomaga w podjęciu dalszych działań – mówi Honorata Elińska, pracownik ośrodka.

Pani Honorata podkreśla, że darmowa porada nie oznacza „odfajkowania” klienta. – Pierwsze takie spotkanie trwa pełną godzinę, a jeśli osoba kwalifikuje się do pomocy, jest tyle spotkań, ile potrzeba – mówi.

Bony żywnościowe i towarowe

Co ważne – spotkanie odbywa się tego samego lub następnego dnia. – To nie klient musi się dopasować do godzin naszej pracy, ale my staramy się dostosować do osoby oczekującej pomocy. Taka jest nasza misja – podkreślają pracownicy ośrodka.

Ośrodek udziela także wsparcia finansowego. Są to bony żywnościowe i towarowe, a jeśli zajdzie potrzeba – jest także w stanie znaleźć nocleg na okres 2 tygodni. Jeśli osoba pokrzywdzona zdecyduje się odejść od oprawcy, ośrodek może przez pół roku udzielać także dopłat do czynszu w wysokości 500 zł.

Warunkiem do zakwalifikowania się do uzyskiwania dłuższej pomocy jest zgłoszenie o popełnionym przestępstwie na policję lub posiadanie Niebieskiej Karty. Na pierwszą wizytę można się zgłosić bez takiego potwierdzenia. Każdy ma prawo do jednorazowej bezpłatnej porady psychologa i prawnika, który ukierunkuje, co należy robić dalej.

Aby umówić się na wizytę, najlepiej zadzwonić pod nr: 574 190 451. Ośrodek mieści się przy ul. Wilsona 12, na pierwszym piętrze.

Z pomocy ośrodka może skorzystać każdy obywatel Unii Europejskiej.