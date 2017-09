2100 złotych brutto – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2018 r. Więcej mają zarobić także osoby pracujące na umowach-zlecenie i o dzieło.

fot. Paweł Bugira Podwyżka dotyczy również osób zatrudnionych na umowy-zlecenie i o dzieło. Za godzinę pracy nie mogą one dostać mniej niż 13,70 zł brutto.

Ustalony przez Radę Ministrów wzrost płacy to o 5 proc. i jednocześnie o 100 złotych brutto więcej niż obecnie. Na rękę da to ok. 1530 złotych miesięcznie. Od stycznia wzrośnie też (...)