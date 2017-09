Niecodzienna akcja przemyskich strażaków. Poszukiwali... protezy nogi

– W takiej akcji jeszcze nie uczestniczyliśmy. Przynajmniej nie w ciągu ostatnich kilkunastu lat – powiedział rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, kpt. inż. Marcin Lachnik.

fot. KM PSP Przemyśl

Akcja poszukiwania protezy w Wisłoce trwała kilkanaście minut.

W połowie września br. miłośnik wędkowania z Dębicy postanowił wybrać się na ryby nad Wisłokę. Wchodząc do niestabilnej łódki, zahaczył nogą o jej kant i... zgubił protezę wartą ponad 10 tys. zł. Na pomoc ruszyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, ale nie mając odpowiedniego sprzętu do nurkowania, nie byli w stanie pomóc niepełnosprawnemu wędkarzowi. Poproszono o wsparcie przemyskich strażaków, ponieważ nadsańska jednostka jest wyposażona w specjalistyczne urządzenie do poszukiwania obiektów leżących na dnie, czyli sonar (...)