Pomaganie wciąga! Kolejna akcja Kamila Stachury na rzecz schroniska

Koty ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, w gminie Żurawica, dostały kolejny prezent od szefa firmy „Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja” z Przemyśla –Kamila Stachury. Tym razem jest to 450 kg żwirku.

To już szósta akcja K. Stachury na rzecz bezdomnych podopiecznych schroniska w Orzechowcach. – Akcja zakończyła się sporym sukcesem, bo uzbierałem niemal pół tony żwirku. Będąc w stałym kontakcie z kierownikiem schroniska Przemkiem Grządzielem, często zastanawiam się, co zrobić, co kupić, aby pomóc. Sam wiem, jak to jest mieć zwierzaka w domu, bo (...)