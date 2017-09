Nowoczesne 4 kąty w sercu Przemyśla. Powstaje Infores Park

Ruszyła nowa inwestycja. Kompleks Infores Park to nowoczesność w najlepszym wydaniu, ponieważ łączy cechy trudne do uzyskania w podobnym zestawieniu. Najnowsze rozwiązania architektoniczne wtopią się bowiem w ścisłe centrum miasta.

Na 6-kondygnacyjny kompleks składają się 2 budynki. Obecnie realizowana jest pierwsza część inwestycji, w której powstaje 98 mieszkań, z czego ponad 80 zostało już sprzedanych, a kilkanaście czeka na nowych właścicieli. Klucze do wymarzonych mieszkań zostaną oddane przyszłym mieszkańcom w 2018 roku. Niebawem ruszy druga część budowy i sprzedaż mieszkań w tej części budynku. Powstanie ich ok. 60, a klucze trafią do rąk właścicieli na początku 2019 roku. Przekrój mieszkań jest rozmaity, od 36 do 85 metrów kwadratowych. Możliwe będzie ich łączenie – to propozycja dla osób o specjalnych wymaganiach. Wszyscy klienci mają pełną możliwość aranżacji własnych 4 kątów. Dopuszczane są zmiany w instalacjach, a także montaż nowoczesnych rozwiązań domów inteligentnych jak sterowanie światłem, muzyką, alarmem czy ogrzewaniem – już na etapie budowy. Mieszkania można kupić w stanie deweloperskim do własnego wykończenia lub wykonane pod klucz w kilku wariantach jakości wykończenia – mówi Grzegorz Polański z Infores Management.

Niespotykany w Przemyślu design

Ten zgrabny budynek uzupełni spora dawka zieleni. Zielone dachy przyczynią się do podwyższenia wilgotności powietrza, a w konsekwencji stworzenia własnego mikroklimatu w okolicy budynku. Lokatorzy mieszkań widokowych w górnej części kompleksu zyskają nowoczesne tarasy o niespotykanych w Przemyślu rozmiarach – nawet do 60-metrów. A także widok na urzekającą panoramę starego miasta, wzgórza Bielskiego i dolinę Sanu. Urokliwe, choć nieco mniejsze tarasy w formie ogródka do własnego zagospodarowania będą mieli też mieszkańcy parteru i I piętra. Na parterze budynku powstanie klimatyczna restauracyjka, profesjonalny klub fitness, będą też usługi z kategorii tych nieuciążliwych a pożądanych dla mieszkańców – jak fryzjer, kosmetyczka czy gabinet lekarski. Pod budynkiem umiejscowiony będzie parking wielostanowiskowy na sto kilkadziesiąt miejsc.



– Okoliczni mieszkańcy nie muszą się obawiać problemu z komunikacją, ponieważ nowy kompleks dzięki rozmaitym ulepszeniom wpasuje się w przestrzeń osiedla – zmieni się funkcjonowanie ulic Goszczyńskiego i Dolińskiego, powstanie łączący je odcinek, aby upłynnić ruch, będzie nowa jego organizacja oraz dodatkowa sygnalizacja świetlna – wymienia deweloper.

Funkcjonalne udogodnienia

Projekt budynku stworzyła znana krakowska pracownia z dużym doświadczeniem. Zespół architektów, specjalizujący się w projektowaniu osiedli, należy do TOP 5 w Polsce. Ich nowoczesne podejście do architektury mieszkalnej firma Infores Management zmodyfikowała pod lokalny rynek. – Nasi klienci raczej nie poszukują mieszkań pod wynajem, jak ma to miejsce w dużych miastach, a dla siebie. Chcą domu na stałe, potrzebują przestrzeni do życia. Dlatego też nie staraliśmy się wykorzystywać każdego wolnego metra budynku, przeciwnie, chcemy, aby mieszkańcy czuli się swobodnie – mówi G. Polański.



Tuż obok budynku powstanie plac zabaw dla dzieci i kawałek zieleni na odpoczynek dla seniorów. Podczas zimowej szarugi czy jesiennej niepogody maluchy będą mogły się bawić w specjalnie dla nich przygotowanej sali. – Chcielibyśmy wprowadzić także dodatkowe udogodnienia i usługi dla przyszłych mieszkańców kompleksu. Będąca do dyspozycji na miejscu obsługa mógłby świadczyć drobne usługi, na przykład pomóc coś wnieść, naprawić, zrobić zakupy. Taka „złota rączka” może się okazać bezcennym wsparciem w rozmaitych codziennych sytuacjach – dodaje.