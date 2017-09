Ludowcy chcą likwidacji czasu zimowego

– Złożyliśmy projekt dotyczący rezygnacji ze zmiany czasu z letniego na zimowy. To społeczna inicjatywa związana z poprawą życia mieszkańców. Ponad 90 procent Polaków jest przeciwko tej zmianie. Jest to bardzo złe rozwiązanie. Nieprzynoszące żadnych skutków ekonomicznych, a bardzo źle wpływające na zdrowie i samopoczucie ludzi – mówił Mieczysław Kasprzak, szef podkarpackiego PSL na zorganizowanej we wtorek, 19 września, konferencji prasowej.

fot. Roman Kijanka

– Rezygnacja ze zmiany czasu to poprawa życia mieszkańców – uzasadniał poseł Mieczysław Kasprzak, szef podkarpackich ludowców.