30 lat firmy Elektro-Instal

W Kuńkowcach 16 września Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Elektro-Instal świętował trzydziestolecie swego powstania.

Zenon Wagiła.

Pomysłodawcą, założycielem i właścicielem firmy Elektro-Instal jest mieszkaniec Ostrowa pod Przemyślem, Zenon Wagiła. To on w dniu jubileuszu osobiście poprowadził część oficjalną spotkania. – Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji, niż widzieć dom wypełniony zacnymi, przyjaznymi gośćmi. Szanowni Państwo i Wy – szczególnie nam bliscy – drodzy pracownicy! Jakimi słowami mam dziękować za te lata pracy, trudów i kłopotów za wiele dni i godzin spędzonych w niejednokrotnie trudnych warunkach? Jak przepraszać za to wszystko? Znam tylko trzy słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Mam nadzieję, że kiedy płyną one prosto z serca, wystarczą za wszystkie inne (...)