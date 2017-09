Najlepsi sołtysi 2017! Plebiscyt rozstrzygnięty! [ZDJĘCIA]

– Praca sołtysa nie jest łatwa, ale bardzo satysfakcjonująca, gdy się udaje realizować zamierzenia. Człowiek sam nie zrobi nic, musi znaleźć grono osób, które chcą działać, i mi się to udaje. Kilka osób musi ciągnąć wóz, by reszta mogła się dosiąść. Nasza miejscowość jest mała, nie ma przemysłu, dużych gospodarstw, więc sami musimy działać, by żyło się lepiej. Mieszkańcy cały tydzień pracują, a w weekend powinni odpocząć, dlatego staramy się działać. Dawniej wspólnie (...)