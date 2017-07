Citroen, którym jeździła Edith Piaf, na przemyskim Rynku [ZDJĘCIA]

W tym tygodniu zawitali do nas miłośnicy zabytkowych pojazdów z Polski, Anglii, Niemiec, Belgii, Holandii oraz Danii, uczestnicy Międzynarodowego Rajdu Klasycznych Samochodów „Podkarpacie 2017”. Na przemyskim Rynku podziwialiśmy m.in. citroena B 11 limuzynę z 1953 r., którym – uwaga – jeździła Edith Piaf.

fot. Aleksandra Białoń

Renata i Adam Kamińscy z Dolnego Śląska, z okolic Wrocławia. Właściciele 8 retro pojazdów. W Przemyślu prezentowali Citroena B 11 z 1953 r. Po renowacji auto przejechało 40 tys. km. Można się nim „rozpędzić” do 115 km/h, jednak bezpieczna prędkość dla tego pojazdu to 70km/h.

W ramach 25., jubileuszowego rajdu członkowie międzynarodowego Klubu Antycznych Automobili i Rajdów (CAAR), zrzeszającego miłośników pojazdów zabytkowych – nie tylko samochodów – postanowili zwiedzić Podkarpacie.



– Co roku organizujemy kilka rajdów, takich jak ten. Promujemy nasz klub, miasta, które zwiedzamy, odpoczywamy. Jest to dla nas odskocznia od życia codziennego. Autka są wycacane, piękne, zrobione po to, żeby cieszyć się nimi, jeździć, aby inni ludzie również mogli je oglądać – opowiada, stojąc przed przemyskim magistratem, Adam Kamiński z Dolnego Śląska.



– Dziennie pokonujemy 100-150 km, w ciągu 9 dni mamy zamiar zrobić około 1000 kilometrów. Są tu ludzie z Anglii, Danii, Niemiec, Belgii, Holandii, głównie z Polski. Wspólnie spędzamy czas. Spotkaliśmy się w Rzeszowie, tam mieszkaliśmy przez pięć dni, teraz przenieśliśmy się do Przemyśla, gdzie będziemy gościć do piątku. W sobotę się rozjeżdżamy. Byliśmy w Muzeum Dzwonów i Fajek, w gmachu głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, wybieramy się do ludwisarzy – dodaje.