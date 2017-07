Chciał skoczyć z Mostu Orląt Przemyskich. Uratowali go policjanci

Szybka reakcja policjantów pozwoliła uratować mężczyznę, który chciał skoczyć do Sanu z Mostu Orląt Przemyskich.

fot. BR



Dzisiaj (20 lipca) przed godz. 14 dyspozytor Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjął zgłoszenie o mężczyźnie, którego zachowanie wskazywało na to, że może chcieć skoczyć do Sanu. Natychmiastowa reakcja policjantów udaremniła tę próbę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.