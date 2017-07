Mandat zapłacisz kartą płatniczą?

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do widoku funkcjonariusza, który zatrzymuje kierowcę samochodu i po stwierdzeniu wykroczenia wypisuje mandat. Można go zapłacić w dowolnym punkcie opłat do 14 dni, ale już niebawem płatności będzie można dokonać w policyjnym radiowozie.