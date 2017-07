Iwona może stanąć na nogach. Pomóż jej!

– Chcę zejść z wózka i wierzę, że mi się to uda – mówi 15-letnia dziewczyna, która od urodzenia walczy z chorobą. Urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Dokuczają jej też inne schorzenia. Przykuta do wózka inwalidzkiego walczy o to, by zrobić pierwszy samodzielny krok. Efekty przychodzą powoli, ale dają coraz większą nadzieję, że nastolatka swój cel osiągnie.

Piętnastoletnie życie Iwony to zmaganie się z bólem, uzależnienie od innych, zabiegi i ciągła rehabilitacja. Mimo to dziewczyna jest uśmiechnięta, otwarta ma marzenia i chce je spełnić.

Za późno zdiagnozowali

– Iwona urodziła się z rozszczepem kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową, czyli wadą wrodzoną układu nerwowego. Niestety diagnoza przyszła za późno. Gdybym wiedziała wcześniej. Była szansa na operację przed urodzeniem – pani Elżbiecie, matce Iwony, trudno utrzymać łzy. – Operacje, ciągła rehabilitacja. Wyjazdy, szukanie pomocy wszędzie. Wydatki przerastające możliwości. Przez lata wydawało się, że samodzielność jest tylko nieosiągalnym marzeniem, że bez pomocy drugiej osoby córka sobie nie poradzi. Ale zawsze był choć cień nadziei. Dziś nadzieja jest coraz większa. Są efekty niekończących się zabiegów, ćwiczeń. Iwonka zaczyna mieć czucie w nogach. Czuje, gdy dotykam łydki. Do kostek wróciło. Wcześniej nic nie czuła. Jeździmy do Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Warszawie. W turnusach nie uczestniczymy. Trzeba zapłacić za hotel, dodatkową rehabilitację. Skąd na to wziąć. Potrzebny nowy wózek, sprzęt do ćwiczeń. Przerasta nasze możliwości, a tak chcielibyśmy jej pomóc – w nieskładnej opowieści matki ból miesza się z nadzieją, zrezygnowanie z chęcią walki. Widać, że cierpią wszyscy. – Wiem, że moja córka może wstać z wózka i tylko to się liczy.

Nowe metody i ciągła rehabilitacja

Nowatorskie metody leczenia, w tym kuracja komórkami macierzystymi mogą dać Iwonie szansę na wstanie z wózka. Dopełniać je musi ciągła rehabilitacja z użyciem odpowiedniego sprzętu. Ta finansowana przez NFZ to za mało. Na wszystko trzeba pieniędzy. Wyjazd do Warszawy, kliniki w Lublinie, czy zakup sprzętu do rehabilitacji w domu kosztuje. – Musimy kupić nowy wózek inwalidzki. Z NFZ otrzymamy na niego około 3 tysięcy złotych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie też obiecało pomoc. Wózek kosztuje około 14 tysięcy złotych, więc resztę musimy jakoś sami zdobyć. Nie ukrywam, że liczę na dobre serca innych. Sami nie damy rady – mówi matka. – Na początku przyszłego roku ma zapaść decyzja o kuracji komórkami macierzystymi, dającej szansę na wstanie z wózka – dodaje. – A pieniądze – pyta Iwona. – Na początek trzeba uskładać 30 tysięcy złotych. Dla nas to ogromna suma – zasmuca się matka.

– Jak się ma 15 lat i siedzi na wózku...

... to wcale nie jest tak łatwo. Wierzę jednak, że kiedyś wstanę i będę się samodzielnie poruszać – zapewnia Iwona. Chodzi do normalnej szkoły, jest otwarta i potrafi się uśmiechnąć mimo dokuczającej choroby. By było jej łatwiej i by wstała z wózka, musi przez najbliższe trzy lata systematycznie, codziennie i prawidłowo brać udział w rehabilitacji, wykorzystując specjalistyczny aparat do pionizacji i nauki chodzenia.

Bariera finansowa

Rodzina daje sobie radę. Stać ją na normalne życie. Na dodatkowe wydatki związane z wyjazdami z Iwoną też jakoś uzbierają. Na zakup odpowiedniego sprzętu, na korzystanie z nowych metod leczenia ich nie stać, a mimo to wierzą, że się uda. Tym bardziej że nadzieją na to, by piętnastolatka wstała z wózka, jest coraz większa. Wymaga to ogromnej pracy, ćwiczeń, zabiegów i ciągłej rehabilitacji, ale daje efekty.

Nadzieja tym większa, że znalazły się instytucje, a za nimi osoby, które uwierzyły w Iwonę i jej szanse na wstanie z wózka. Do pomocy włączyła się Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Na stronie http://pomagam.caritas.pl/iwona-moze-chodzic/ można śledzić przebieg prowadzonej akcji. Zbiórka prowadzona jest również przez fundację siepomaga.pl. Informacje na

Według zapewnień fundacji trzyletnia rehabilitacja nastolatki pozwoli jej wstać z wózka. Fundacyjne konto Iwony można wesprzeć wysyłając

SMS-a o treści S5763 na numer 72365

Iwona jest również pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Można jej pomóc wpłacając na adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Alior Bank S.A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem: 1942 Blok Iwona – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.