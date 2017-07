Około 600 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej wchodzących w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej stanęło w niedzielę na Rynku w Jarosławiu by złożyć uroczystą przysięgę.

Po raz pierwszy słowa przysięgi wypowiedziało 220. To ci, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z armią. Reszta to żołnierze z (...)