Kontrabanda wartości 178 tysięcy złotych

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie Jasionce ujawnili 12 tysięcy 700 paczek papierosów, 6 kg krajanki tytoniowej oraz 4,5 litra alkoholu bez polskich skarbowych znaków akcyzy.

fot. Serwis SG Przemyśl

Kontrabanda zatrzymana w Mielcu.

Kontrabanda znajdowała się na trzech posesjach w Mielcu i część była już przygotowana do transportu na zachód kraju. Do sprawy zatrzymano 45-letniego Polaka, właściciela przeszukanych posesji oraz 42-letniego obywatela Ukrainy, który prawdopodobnie dostarczał towary akcyzowe. Zatrzymanym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.