Folkowisko – etnopetarda odpaliła po raz 7! [ZDJĘCIA]

Chutor Gorajec – sielska anielska zagroda w centrum wioseczki. Wkoło swojsko i zacisznie – lasy sosnowe z ekoszlakiem, piach pod stopami, kapliczka na wodzie, kościół w dawnej cerkwi. Mieszkańców 32. Sklepu zero. Energia pobudza krwiobieg tej idyllicznej krainy na 4 dni lipca. Eksploduje Folkowiskiem, przyjmując rolę etnostolicy Polski. Może Europy.

Folkowisko zrodziło się za sprawą Marcina i Mariny Piotrowskich, a także skupionej wokół nich grupy zapaleńców ze Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”. Funkcjonuje już od 7 lat jako swoista rocznica ślubu Piotrowskich. Do hucznego wesela bowiem sięgają korzenie imprezy, która z roku na rok swojskością i kameralnym nastrojem przyciągała coraz więcej amatorów kultury ludowej.



Rodzinną, przyjacielską formułę zawdzięcza zaaangażowaniu uczestników, mieszkańców i artystów we wspólną sprawę, jaką jest m.in. przybliżenie polskiej wsi i łączenie jej tradycyjnego obrazu z nowoczesnością. Nikogo więc nie dziwi, że artysta, który jednego dnia porywał publiczność do tańca, kolejnego prowadzi warsztaty czy przybija wysłużone deski do podłogi. Panie z (...)