Kto ma się zająć rannym kotem?

Od kilku dni po osiedlu chodzi ranny kot, prawdopodobnie pogryziony przez inne zwierzę. Nie daje się złapać, a służby umywają ręce – alarmują mieszkańcy bloków przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

fot. wysłane przez Czytelniczkę Mieszkańcy dokarmiają rannego kota. Udało im się go też sfotografować, ale zwierzę nie daje się złapać.

– Nie wiem, może potrącił go samochód, ale na naszym osiedlu często można spotkać lisy i sąsiadka widziała jak tego kota dopadł parę dni wcześniej lis. Wyraźnie widać ranę na tylnej części ciała. To wygląda tak, jakby mu coś z wnętrzności wystawało – opowiada jedna z mieszkanek (dane do wiadomości redakcji).

Wspomniane zwierzę najprawdopodobniej nie ma właściciela. Na osiedlu widywane jest od dawna, a ludzie litują się zawsze znajdzie się ktoś, kto zostawi mu coś do jedzenia (...)