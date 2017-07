Kierowca opla zasnął za kierownicą [ZDJĘCIA]

Mimo popołudniowej pory 28-latek opla przysnął za kierownicą. Samochód wpadł do rowu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 16 lipca, ok. godz. 14 w Kuźminie w gminie Bircza na drodze wojewódzkiej nr 890. Samochód jechał od strony Krościenka w kierunku Kuźminy. – Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, że kierujący oplem astrą 28-letni mężczyzna, podróżujący z trzema pasażerami, w trakcie jazdy przysnął za kierownicą, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust – informuje aspirant sztabowy Magdalena Stecura z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Dwaj pasażerowie opla zostali przewiezieni do szpitala. Oplem kierował mieszkaniec powiatu mieleckiego. Był trzeźwy.

Na miejscu, oprócz policji i załogi pogotowia ratunkowego, pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy i Kuźminie.