Ktoś wyrzucił przez okno kota, inny fekalia. Miasto mówi: dość tego!

Suma gorszących zdarzeń, do których doszło w ostatnim czasie z udziałem osób zajmujących lokale socjalne w Przemyślu (otrzymane od miasta), przelała czarę goryczy. Władze mówią: dość tego! Skrajnie niebezpieczne przypadki będą kierować na drogę sądową.

fot. ze zbiorów własnych – Kierowanie osób aspołecznych do pustostanów to nie jest pomysł na tworzenie jakiegoś getta czy slumsów, ale wreszcie musimy powiedzieć dość! Będziemy takie sprawy zgłaszać do sądu – stwierdził zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Miasto otrzymuje coraz więcej sygnałów, że osoby zamieszkujące w lokalach socjalnych nie zachowują elementarnych zasad współżycia we wspólnocie. W budynkach wielkolokalowych sąsiadują ze sobą lokatorzy socjalni i rodziny, które szukują się do wykupu mieszkań od miasta lub już są ich właścicielami. Ci pierwsi, niestety, w wielu wypadkach określani są mianem ludzi aspołecznych. Zastraszenia, groźby, wyzwiska, robienie na złość, nieprzestrzeganie ciszy nocnej, awantury etc. – to tylko niektóre z przewinień, które uchodzą takim osobom płazem. Więcej: czasami dochodzi nawet do zagrożenia zdrowia czy życia współlokatorów (...)