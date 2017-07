Przemyślanin stworzy atlas motyli Europy. Pomysł szalony, ale realny!

Udokumentować cały cykl życia motyla? Tak ogromnego wyzwania, i to na skalę europejską, podjął się przemyślanin Adam Warecki. – Wykonać tę pracę w odniesieniu do wszystkich motyli dziennych Polski to niełatwe zadanie. A motyle Europy? Sfotografować wszystkie w postaci dorosłej (imago) to już coś. Sfotografowanie jeszcze dodatkowo ich jaj czy gąsienic, wydaje się szaleństwem, ale czy niemożliwym? – stwierdził.

fot. ze zbiorów Adama Wareckiego

Doktor Adam Warecki promował Przemyśl m.in. w Grecji. W mieście Kozani (Macedonia Zachodnia) i jego okolicach także fotografował motyle.

Kiedy zaczęła się u pana fascynacja motylami? Z racji wykształcenia (A. Warecki jest lekarzem medycyny, specjalistą w zakresie neurologii – przyp.) w zasadzie nie powinien pan mieć z nimi nic wspólnego. – Pierwsze obserwacje to początek lat 70. ubiegłego wieku. Wówczas w przydomowych ogródkach roiło się od wszędobylskich bielinków kapustników, których gąsienice masowo zjadały kapustę i kalafiory. Początkowo motyl kojarzył mi się ze szkodnikiem. Jednak nie wszystkie motyle były białe i nie wszystkie były obecne wśród warzyw. Te inne były kolorowe i urzekały innym lotem. Dowiedziałem się, że są to rusałki i cytrynki. Dla mnie, małego chłopca, a później dorastającego młodzieńca, ten świat kolorowych motyli był niezwykły i tajemniczy (...)