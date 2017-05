Kierowca autokaru zasłabł za kierownicą

Do zdarzenia doszło 17 bm., po godz. 22, w Brzostku.

Policjanci ustalili, że kierujący niemieckim autokarem 48-letni kierowca prawdopodobnie zasłabł.



Świadkowie opowiadali, że kierowca zdążył zwolnić, włączyć światła awaryjne i zjechać na pobocze drogi. Niestety była tam przydrożna fosę i autokar się przewrócił na prawy bok.

Lekkich obrażeń ciała doznały 15- i 16-latka. Przewiezione je do szpitala.



48-letni kierujący również trafił do szpitala. Autokarem podróżowali do Krosna obywatele Niemiec, 15 dzieci oraz ich 3 opiekunów.