Czy ktoś widział Joannę? Trwają poszukiwania

Od czwartku trwają poszukiwania 39-letniej mieszkanki Kupiatycz. Niestety na razie bez skutku. Jak informuje policja, poszukiwaniach łącznie bierze udział 250 osób. Policja prosi o pomoc każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu.

Joanna Hamryszczak wyszła z domu w ubiegły czwartek, 11 maja, ok. godz.10. Udała się na rowerze do ośrodka zdrowia w Fredropolu. Na miejsce jednak nie dotarła, nie powróciła też do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. 39-latka miała przy sobie szarą torebkę, ubrana była w kremową kurtkę w kwiaty, niebieskie jeansy i czarne sportowe buty z różowym logo.