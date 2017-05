Hubert urodził się w karetce!

– Pogotowie przyjechało bardzo szybko. W karetce poczułam, że rodzę – wspomina pani Agnieszka. Na świat przyszedł chłopiec. Urodził się w ambulansie zdążającym do szpitala. Poród odebrał ratownik medyczny. Matka z dzieckiem spędziła na szpitalnym oddziale dwa dni. Są już w domu. Chłopczyk nazywa się Hubert Tomasz. Drugie imię nie zostało wybrane przypadkowo. Tak nazywa się ratownik, który pomógł dziecku przyjść na świat i takie imię nosił niedawno zmarły ojciec.

fot. COM Jarosław Hubert Tomasz dostał misia od ratownika Tomasza. Chłopcu, który przyszedł na świat w karetce, życzymy, by zdrowo rósł.

– W środę, 10 maja, około godziny 1.30 otrzymaliśmy wezwanie do porodu. Gdy byliśmy już na miejscu, pacjentka poinformowała, że (...)

– Po to jesteśmy – mówią krótko Tomasz Pelc (od lewej) i Jacek Haloszka, ratownicy medyczni z jarosławskiego szpitala, którzy pojechali do rodzącej.