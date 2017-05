Turystyka z zagadkami. Szukaj skarbu i zwiedzaj

W dniach 19 – 21 maja na terenie powiatu lubaczowskiego odbędzie się zorganizowany przez Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” I Ogólnopolski Festiwal Questingu. To nowa forma turystyki zachęcająca do odkrycia lokalnych atrakcji turystycznych i lepszego poznania regionu wraz z jego historią, dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

Questing to zabawa dla wszystkich, bez względu na wiek. Łączy elementy harcerskich podchodów, gier terenowych i nowych technologii. Zwieńczeniem każdej odsłony jest odnalezienie skarbu. Przy tej formie zwiedzania turysta z biernego słuchacza przeistacza się w poszukiwacza skarbów, którego celem jest odkrycie rozmaitych tajemnic i zapomnianych historii. Twórcy i amatorzy questingu pokazują innym, także najmłodszym, że nie tylko w grach komputerowych mogą czekać nas niesamowite przygody.

Festiwal rozpocznie się 19 maja w Baszni Dolnej konferencją turystyczną, na której zaprezentowana zostanie koncepcja questingu, jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego. Drugi dzień festiwalu zaplanowany został w terenie. Turyści będą mogli wziąć udział w 8 questach: „Kresowa Kraina” (gm. Lubaczów), „Spacer z Lubaczem” (Lubaczów), „Oleszyce miasto trzech kultur”, „Spacer z Modrzewskim po Wielkich Oczach”, „Dzika Wyprawa”(gm. Stary Dzików) „Szlakiem Pana, Wójta i Plebana”(gm. Narol) „Cieszanów – dobrze rockujące miasto” i „Zielony Horyniec-Zdrój – Spacerem po zdrowie”.

Nagrody i spotkania autorskie

W każdej z gmin rozlokowani zostaną wolontariusze (po 2 osoby). Będą mieli specjalnie przygotowane stanowiska w punktach startowych. Uczestnicy festiwalu na starcie dostaną quest (wskazówki dotyczące szlaku) oraz zestaw gadżetów związanych z daną gminą, a także regulamin akcji „Poznaj nasz region”. Osobom, które przejdą jak największą liczbę questów, zostaną rozdane nagrody. W czasie wędrówki szlakami uczestnikom towarzyszyć będą podróżnicy: Małgorzata Wojtaczka – podróżniczka, zdobywczyni bieguna, laureatka Kolosy 2017 („W Kresowej Krainie”, „Zielony Horyniec-Zdrój), Ryszard Pawłowski – wieloletni instruktor alpinizmu i przewodnik górski, zdobywca 10 ośmiotysięczników, w tym K2 i 5 razy Mount Everest („Oleszyce miasto trzech kultur”), Krystian Herba – człowiek, który skacząc na rowerze po schodach, zdobywa najwyższe budynki na świecie, 5-krotny rekordzista Guinnessa (będzie obecny na starcie questów w Cieszanowie, Baszni Dolnej i Starym Dzikowie). Dodatkowo z wszystkimi gośćmi odbędą się spotkania autorskie w pierwszy dzień festiwalu w Bibliotece Miejskiej w Lubaczowie (g. 18.00 – 20.00). Nagrody zostaną wręczone w 3 dniu imprezy, w Horyńcu-Zdroju, podczas „X Wojewódzkiej Majówki Pszczelarskiej”. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie UG Lubaczów (http://www.lubaczow.com.pl/). Zgłoszeń do udziału w poszczególnych questach można dokonywać do 18 maja, do godz. 12.00 e-mailem na adres zg.ziemialubaczowska@gmail.com lub telefonicznie pod nr 513 136 400.