Chcą rozsławiać piękno Arboretum

Znany przemyski artysta, organizator wielu ciekawych przedsięwzięć na terenie nadsańskiego grodu, lider duetu „Fidelis” Jan Nowakowski założył jedyne w swoim rodzaju Towarzystwo Miłośników Arboretum w Bolestraszycach. Prezesem została dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach Renata Haśkiewicz-Kudła.

– Podczas Majówki zaprosiłem grono znanych i cenionych osób do bolestraszyckiego Arboretum i tam założyliśmy towarzystwo. Ja jestem pomysłodawca i inicjatorem, ale członków-założycieli jest kilkunastu. To znane i zacne osoby. Wśród nich choćby sławny polski piłkarz, były prezes PZPN-u, Grzegorz Lato. Towarzystwo w statucie ma zapisane ogromne spektrum prowadzonych przedsięwzięć. Zajmować się będzie między innymi działalnością promocyjną, historyczną czy kulturalną. Arboretum to miejsce absolutnie wyjątkowe pod każdym względem – tłumaczy J. Nowakowski (...)