Na przepławce zatrzymała się... lodówka!

Ludzka głupota nie zna granic – tak w wielkim skrócie można byłoby określić to, do czego doszło kilka dni temu na przepławce dla ryb na Sanie w Przemyślu. Bystry nurt nie był w stanie przepchnąć przez kamienie... lodówki, która spłynęła rzeką w górnym jej biegu.

O tym, że wody Sanu niosą ze sobą przeróżne rzeczy, wiadomo nie od dziś. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest działalność człowieka, wynikająca najczęściej ze skrajnej głupoty, lenistwa czy źle pojmowanych oszczędności. Lepiej śmieci nielegalnie wyrzucić do lasu lub nad brzeg rzeki, niż zapłacić za ich odbiór. O skali ludzkiej ignorancji systematycznie przypomina przepławka dla ryb, na wysokości ujęcia wody pitnej dla miasta Przemyśla. To, co zatrzymuje się na kamieniach, może wprawić w osłupienie (...)