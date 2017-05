Pacjentki będą rodzić w lepszych warunkach

Kilka dni temu rozpoczął się remont oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem ginekologii onkologicznej oraz oddziału neonatologicznego z pododdziałem patologii noworodka w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

fot. ze zbiorów własnych Remont oddziałów potrwa do końca czerwca br.

– Wspomniane oddziały są bardzo ważne zarówno dla szpitala, jak i miasta. Planując remont, chcemy przede wszystkim poprawić komfort pobytu pacjentek i małych pacjentów, co ma się przyczynić do podniesienia standardu, a w tym między innymi do większej liczby porodów w naszym szpitalu – wyjaśnił dyrektor szpitala Piotr Ciompa (...)