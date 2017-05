Nielegalni imigranci na granicy

Kilku nielegalnych imigrantów zatrzymali funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z placówek w Huwnikach, Hermanowicach i Krościenku.

Strażnicy zatrzymali m.in. 3 obywateli Indii, którzy nielegalnie przekroczyli tzw. zieloną granicę z Ukrainy do Polski. To mężczyźni w wieku od 23 do 34 lat. Próbowali początkowo ukryć swoją tożsamość przed mundurowymi, podając nieprawdziwe dane osobowe. Strażnicy w lesie odnaleźli dokumenty zatrzymanych, które pomogły ustalić ich faktyczną tożsamość. Imigranci powiedzieli, że planowali się dostać do Niemiec i tam poszukać pracy. Za nielegalne przekroczenie granicy zostali skazani na karę pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i w ramach umowy o readmisji przekazani stronie ukraińskiej.

Funkcjonariusze z Krościenka ujęli Rosjanina narodowości czeczeńskiej, który również dokonał nielegalnego przekroczenia zielonej granicy. Dodatkowo w ich ręce wpadł 39-letni Czeczen – obywatel Austrii – który miał nielegalnego imigranta wywieźć do Austrii.