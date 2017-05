Zderzenie na skrzyżowaniu

Kierujący volkswagenem golfem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z mercedesem.

fot. KPP Lubaczów Kierowcy pojazdów uczestniczący w zdarzeniu trafili na obserwację do szpitala.

Do zdarzenia doszło, 11 bm. około godz. 15 w miejscowości Lisie Jamy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 48-letni kierowca volkswagena golfa, wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do zderzenia z mercedesem kierowanym przez 32-latka. Obaj trafili do szpitala.



Pierwszy z nich miał 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.