Wejdź w bajkowy świat na wzgórzu

I Przemyski Festiwal Teatralny „Bajkowe wzgórze” to 3 dni teatralnej przygody i scenicznych emocji dla każdego, ale przede wszystkim najmłodszych oraz ich opiekunów i rodziców. Bajki i bajeczki w rozmaitych formułach aktorzy kilku teatrów serwować będą od 19 do 21 maja na deskach Zamku Kazimierzowskiego.

Aktorzy Teatru S.A.N. w spektaklu Jaś, Małgosia i…

Podczas 3. festiwalowych dni 4 teatry pokażą się z najlepszej strony podczas 5 spektakli. Będą to głównie opowieści z krainy bajek. Na zamkowej scenie zagoszczą Teatr Ziemi Chełmskiej z Chełma (ze spektaklem A niech to gęś kopnie!), Teatr Nemno z Rzeszowa (Tymoteusz Rymcimci, Czerwony Kapturek) oraz przemyscy wykonawcy – Grupa Tańca Dworskiego Villanico działająca przy Zespole Pieśni i Tańca „Przemyśl” (Malarz) oraz Teatr S.A.N. (Jaś, Małgosia i…).



Nie zabraknie dodatkowych atrakcji, jak na przykład japoński teatr kamishibai. Pierwszą edycję bajkowego festiwalu zainicjowali dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” Renata Nowakowska i założyciel Teatru S.A.N. Rafał Paśko.



– „Bajkowe wzgórze” to przykład wzorowej współpracy instytucji kultury oraz grupy pasjonatów teatru. Bardzo cieszymy się na zbliżające się święto teatru dla najmłodszych w naszym mieście. Jest to spełnienie naszych marzeń i szansa na edukację teatralną dla nas samych – mówi R. Paśko.