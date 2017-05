Niesamowite widowisko i mocne wrażenia [ZDJĘCIA]

– Te obrazy pozostaną w pamięci na zawsze. Realistyczne i przemawiające. Dawały wrażenie, że to się rzeczywiście dzieje – mówili widzowie widowiska plenerowego „Gdy nas zabraknie, to kamienie za nas będą mówić”. Pokazano je wieczorem, 2 maja, przy siedzibie jarosławskiej budowlanki, miejsca, w którym przed 77 laty aresztowano uczniów i skierowano jako pierwszych więźniów do KL Auschwitz.

fot. Roman Kijanka

Poruszający obraz pełen był dramatycznych scen ukazujących aresztowanie uczniów jarosławskiej szkoły i ich obozowe losy.