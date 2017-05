Minister Anna Zalewska o założeniach reformy oświatowej

– Dziecko co trzy lata zmieniało środowisko i przestawało się koncentrować na edukacji – stwierdziła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Była ona gościem XI Kongresu Nauczycieli i Wychowawców, który odbył się w sobotę, 29 kwietnia, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Zdaniem minister Anny Zalewskiej polskie i światowe badania pokazały jednoznacznie, że dziecko powinno być jak najdłużej w jednym środowisku. – My w ciągu dwunastu lat przerywaliśmy dziecku pracę co trzy lata. Mieszaliśmy w zespołach klasowych, kumulowaliśmy, bo jest niż demograficzny. Co trzy lata dziecko było w zupełnie nowej grupie. Na nowo musiało (...)