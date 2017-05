Nie chcemy być skansenem! Wojna o drogi dojazdowe

27 kwietnia w Lubaczowie odbyła się sesja powiatowa, na której rozgorzała dyskusja o stanie dróg krajowych prowadzących do powiatu i odpowiednim ich oznakowaniu. – Nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju bez odpowiedniej infrastruktury drogowej. Jak możemy mówić o ściąganiu do nas inwestorów, nowego biznesu, kiedy ten biznes do nas nie dojedzie – grzmiał Andrzej Nepelski, radny sejmiku województwa podkarpackiego.