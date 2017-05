Dachowanie fiata. Kierujący w szpitalu

Kierujący osobowym fiatem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu, następnie samochód przewrócił się na dach. Z obrażeniami trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 maja, w Gwizdaju na drodze krajowej nr 94. Policjanci podczas pełnionej służby zauważyli znajdujący się w rowie przewrócony samochód osobowy marki Fiat Doblo. 55-letni kierowca z niewiadomych przyczyn wjechał do rowu, gdzie pojazd przewrócił się na dach. Mieszkaniec powiatu jarosławskiego z obrażeniami przewieziony został do szpitala. Był trzeźwy.