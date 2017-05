Lubaczowskie targowisko znów tętniło życiem [ZDJĘCIA]

Kwiaty, sadzonki, drzewka, rośliny balkonowe i rabatowe, a także narzędzia ogrodnicze. To wszystko miłośnicy działek mogli znaleźć w sobotę, 29 kwietnia, na lubaczowskim targowisku „Mój Rynek”. Jednak nie tylko do nich skierowana jest lubaczowska oferta targowa. Gratki i okazje czekają tu także m. in. na miłośników staroci.

fot. UM Lubaczów

Sobotnia giełda ogrodnicza była pierwszym w tym roku tego typu wydarzeniem adresowanym do miłośników ogrodów.