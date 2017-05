Przyniósł narkotyki dla skazańca. Teraz sam może trafić do więzienia

Podczas widzenia z osadzonym w Zakładzie Karnym w Medyce 27-latek z Jarosławia przekazał wspomnianemu narkotyki. Mężczyzna przejął je, wyciągając rękę na powitanie.

fot. archiwum policji 27-latkowi, który przekazał narkotyki osadzonemu, grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Do incydentu doszło w sobotę, 6 maja. Fakt przekazania narkotyków nie uszedł uwadze funkcjonariuszy zakładu karnego. Informacja błyskawicznie dotarła do dowódcy zmiany, a następnie została zgłoszona przemyskiej policji. Osadzony, któremu wręczone zostały narkotyki, został przeszukany. Znaleziono przy nim susz roślinny. Po przebadaniu testerem narkotykowym okazało się, że jest to marihuana.

27-latek usłyszał zarzut posiadania i udzielenia środków odurzających. Grozi mu do 3 lat więzienia.