Wznowiono poszukiwania 17-latka, który skoczył do Wisłoka [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło 5 maja, ok. godziny 17, w Rzeszowie, przy ulicy Piłsudskiego.

KMP Rzeszów podaje: Gdy policjanci próbowali go zatrzymać, zaczął uciekać. Pobiegł ul. Piłsudskiego w kierunku Wisłoka. Na wysokości ZDZ-tu funkcjonariusze stracili go z oczu. Zauważyli go chwilę później biegnącego wzdłuż rzeki w kierunku mostu kolejowego. Mężczyzna przepłynął Młynówkę, po czym wskoczył do Wisłoka. Gdy policjanci dobiegli w to miejsce próbowali pomóc mu wydostać się z wody. Niestety nurt rzeki porwał go i po chwili zniknął pod powierzchnią.

Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły efektu, dziś, 8 bm., po raz kolejny je wznowiono.