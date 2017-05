Zderzenie 3 pojazdów. 3 rannych [ZDJĘCIA]

76-letni kierowca volkswagena golfa nie zdołał zahamować i uderzył w tył poprzedzającego go opla corsy.



Popchnięty do przodu opel uderzył z kolei w peugeota, który zatrzymał się za pojazdem skręcającym w lewo.



Ucierpieli pasażerowie volkswagena, 39-letnia kobieta i dwoje dzieci w wieku 16 i 6 lat. Trafili do szpitala.