Dlaczego dług szpitala względem miasta jest tajemnicą?

Już kilka razy przemyscy radni, zwłaszcza z opozycji, kierowali do władz miasta zapytania o podatkowe zaległości Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Odpowiedzi nie otrzymają. To tajemnica.

O wysokość kwoty, jaką zalega miastu szpital wojewódzki prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie za niepłacony podatek od nieruchomości pytali m.in. radni Platformy Obywatelskiej: Grażyna Stojak, Tomasz Schabowski czy Wojciech Błachowicz. Dopytywali również o to, jak miasto zamierza wyegzekwować dług. Co do tego, że takowy istnieje, nie ma wątpliwości. Czy to rząd kilku, kilkunastu, kilkuset, a może milionów złotych, nie wiadomo (...)