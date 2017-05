„Matejko” zatrzyma się w Radymnie

Od 15 maja br. pociąg PKP Intercity „Matejko” będzie się zatrzymywać na stacji w Radymnie.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich podróżujących koleją z Radymna i całej gminy. Do tej pory ten dalekobieżny skład nie zatrzymywał się na stacji w mieście nad Radą. Zmiana została wprowadzona do rozkładu jazdy w odpowiedzi na pismo burmistrza Krzysztofa Romana, w którym prosił władze spółki o uwzględnienie postoju w Radymnie ze względu na potrzeby mieszkańców miasta i całej gminy (...)