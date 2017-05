Wzmożone kontrole na drogach

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzają działania kontrolne związane z wejściem w życie ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów.

Funkcjonariusze sprawdzają czy podmioty zajmujące się handlem i przewozem m.in. paliw, alkoholu i suszu tytoniowego prawidłowo wywiązują się z obowiązków wynikających z obowiązującego od 18 kwietnia br. tzw. pakietu przewozowego.



Na drogach Podkarpacia prowadzą oni całodobowo działania kontrolne. Mundurowi sprawdzają pojazdy pod kątem rodzaju przewożonego towaru oraz (jeżeli podlegają wymogom ustawy) czy są zgłoszone do elektronicznego rejestru prowadzonego w systemie SENT.



Od 18 kwietnia do chwili obecnej funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili w tym zakresie ponad 450 kontroli.