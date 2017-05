Potrącił policjanta i uciekł. Usłyszał zarzuty

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, okazało się, że wszyscy to mieszkańcy powiatu przemyskiego.

3 maja, ok. godz. 12.30, w Gniewczynie Łańcuckiej funkcjonariusz ruchu drogowego zatrzymywał do kontroli audi. Kierowca zlekceważył polecenie, potrącił funkcjonariusza i odjechał. W okolicy lasu porzucił samochód i wspólnie z pasażerami uciekał pieszo. Ranny policjant trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci ustalili i zatrzymali 3 mężczyzn, wszyscy to mieszkańcy powiatu przemyskiego. Okazało się, że za kierownicą audi siedział 24-latek. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.