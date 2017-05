Ukrainka wiozła prawie 600 litrów wina

- Funkcjonariusze Straży Granicznej z Krościenka w trakcie kontroli samochodu marki VW Transporter ujawnili 382 butelki wina (tj. 573 litry). Wino nie posiadało polskich znaków skarbowych akcyzy. Przewoziła je 34-letnia obywatelka Ukrainy. Oświadczyła, że wino kupiła we Włoszech i nie wiedziała, że jego przewóz jest objęty limitami ilościowymi. Wartość alkoholu oszacowano na kwotę 5730 zł – informuje Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału SG.

fot. serwis BiOSG



To trzeci w tym roku przypadek nielegalnego transportu wina ujawniony przez Straż Graniczną. Zgodnie z obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej przepisami towary objęte akcyzą podlegają limitom ilościowym. W przypadku wina przeznaczonego na własny użytek można przewozić go nie więcej niż 90 litrów, w tym, co najwyżej 60 litrów wina musującego.