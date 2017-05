Pijany kierowca uszkodził znaki

Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. W marcu stracił prawo jazdy za zbyt szybką jazdę.

Znaki drogowe na wysepce naprzeciwko stacji benzynowej na ul. Sandomierskiej w Nisku wielokrotnie już były niszczone przez nietrzeźwych kierowców. Końcem kwietnia kolejny mistrz kierownicy wjechał na wysepkę.



Jak podaje KPP Nisko: funkcjonariusze na stacji paliw zastali audi i stojącego obok mężczyznę. Oświadczył, że jest właścicielem pojazdu, lecz nim nie kierował lecz nieznany mu mężczyzna. Pojazd posiadał uszkodzoną pokrywę silnika, czołową szybę, koła i lusterko. Policjanci sprawdzili dane mężczyzny w systemie policyjnym. Okazało się, że nie posiadał prawa jazdy, bo zostało mu zatrzymane na początku marca za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

26-letni mieszkaniec Maziarni miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Audi odholowano na parking strzeżony. Mężczyznę zatrzymano do wytrzeźwienia. Monitoring stacji benzynowej potwierdził, że to on zniszczył znaki.